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Anasayfa / Asayiş / Ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini kovaladı

Ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini kovaladı

ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini kovaladı
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Gaziantep’te bir marketin kapısına asılan ekmek poşetine göz koyan şüphelinin hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Etrafı kolaçan ettikten sonra poşeti alan şüphelinin mahalle sakini tarafından kovalandığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı 25 Aralık Mahallesi’nde sabah 06.00 saatlerinde yaşandı. İddiaya göre mahalledeki bir marketin kapısına asılan ekmek poşetini gözüne kestiren genç önce etrafı kolaçan etti. Sokakta ve çevrede kimsenin olmadığını anlayan genç ekmek poşetini alarak uzaklaşmaya çalıştı. O sırada sokakta park halindeki aracından olayı gören vatandaş aracından inerek şüpheliye seslendi. Bir anlık şaşkınlık yaşayan genç, vatandaşın kendisine doğru koşması üzerine ekmek poşetini yere atarak kaçtı.

İlginç hırsızlık girişimi sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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