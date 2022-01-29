ekmek almak için dışarı çıkan işitme engelli adamın evi, yangında küle döndü

Antalya’nın Serik ilçesinde ekmek almak için dışarı çıkan işitme engelli adamın evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serik’e bağlı Orta Mahalle’de akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan evin üst katında oturan işitme engelli Abdullah Karaboğa, ekmek almak için dışarı çıktı. Bu sırada şahsın evinden dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Evde bulunan işitme engelli eşi Ayşe Karaboğa televizyon izlediği esnada alevlerden kurtulmak isterken elleri ve kolları yandı. Tedavi için hastaneye götürülen işitme engelli kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Eve geldim baktım evin hiçbir yeri kalmamış”

Yangında ev adeta alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yapılan ilk incelemede yangının elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Yaşadıklarını anlatan ev sahibinin oğlu Ömer Karaboğa, “Ben dışardaydım telefon geldi. Kız kardeşim aradı ağlamaklı bir şekilde ’yetiş abi ev yanıyor’ diye. Eve geldim baktım evin hiçbir yeri kalmamış. Annem, babam işitme engelli konuşamıyor, duymuyor. Babam elektrikli sobada ısınıyormuş, annem de televizyon izliyormuş. Daha sonra babam ekmek almaya gitmiş, elektrikli soba yere düşmüş ve annem de duymadığından o da can havliyle dışarı çıkacağım derken eli kolu yanmış. Allah’a şükür hastaneye götürdük canımıza bir şey gelmedi. Ev tamamen kül oldu hiçbir şey kalmadı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri geldi. Allah razı olsun soğutma çalışmaları yaptılar” diye konuştu.