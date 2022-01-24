DOLAR

13,4640$%-0.37

EURO

15,2565%-0.39

STERLİN

18,1840£%-0.36

GRAM ALTIN

798,34%-0,25

ÇEYREK ALTIN

1.292,00%-0,23

BİTCOİN

496655฿%3.69383

İmsak Vakti a 06:07
Malatya KAPALI -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu

Ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu

ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Zonguldak’ta bir evde çıkan yangını söndüren ekipler, evde yaşayan adamı balkonda buldu. İlk müdahalesi yapılan talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi’nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı binada yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İçeriye giren ekipler ev sahibi Mehmet Küçük’ün balkonda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Küçük’ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kar çilesine bir de otobüs çilesi eklendi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.