DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

474844฿%0.04386

İmsak Vakti a 06:08
Malatya KAR YAĞIŞLI -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu

Ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu

ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ekipler koru kılan çocuk için ekipler seferber oldu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çemişgezek İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde, özel idare, jandarma ve sağlık ekiplerimiz kolu kırılan çocuğumuzu alarak hastaneye ulaştırdı. Ekiplerimize teşekkür ediyor, çocuğumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Girdikleri boruda zehirlenen ikinci işçi de sağ çıkartıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.