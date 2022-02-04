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Anasayfa / Asayiş / Ekipler karda mahsur kalan hasta kadın ve 4 araç için seferber oldu

Ekipler karda mahsur kalan hasta kadın ve 4 araç için seferber oldu

ekipler karda mahsur kalan hasta kadın ve 4 araç için seferber oldu
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Siirt’in Pervari ilçesinde 4 araç, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araçlarda bulunan vatandaşlar ve kalp hastası kadın, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Düğüncüler köyünden Pervari ilçesi istikametine giden 4 araç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Geçittepe mevkiinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülerin yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışmasının ardından kapanan yol ulaşıma açılarak, mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı. Vatandaşlardan 45 yaşındaki kalp hastası Meryem Erten, Pervari Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Hasta kadın, buradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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