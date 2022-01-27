ekipler karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaşlar için seferber oldu

Sivas’ın İmranlı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaşlara kar ve tipi nedeniyle ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

Sivas’ta karayolları başta olmak üzere neredeyse tüm yolların ulaşıma kapanması nedeniyle ambulanslar hasta çağrılarına güçlükle ulaştı. Ambulansların ve mahsur kalan vatandaşların yardımına İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti. Sivas’ın İmranlı ilçesi Aşağıçulha köyünde yaşayan 3 vatandaş karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle 112 Acil Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Köye giden 112 ekipleri kar nedeniyle yolda kaldı. Ambulansın yardımına İl Özel İdare ekipleri koştu. Yol açma çalışmalarının ardından sağlık ekipleri hastaların yardımına yetişti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ayaz Çınar Özcan (4), Yağız Ali Özcan (3) ve Bera Özcan (35), İmranlı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.