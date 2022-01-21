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Anasayfa / Asayiş / Ekipler kalp rahatsızlığı olan hasta için seferber oldu

Ekipler kalp rahatsızlığı olan hasta için seferber oldu

ekipler kalp rahatsızlığı olan hasta için seferber oldu
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Sivas’ın Gürün ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yolda kaldı, yardımlarına ise İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gürün ilçesine bağlı Bağlıçay köyünde dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı olan 40 yaşındaki B.K. rahatsızlandı. Köy muhtarının 112 sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından ambulans yola çıktı. Ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans yolda kaldı. İlçe Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan B.K. Sivas’a sevk edildi.

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