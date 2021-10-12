“Ekim yapılmazsa, kimse çiftçiyi suçlamasın”

MUTLU SARIGÜL

Buğday, arpa, gübre ve mazot fiyat yüksekliğine dikkat çeken Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, fiyatların düşürülmesi gerektiğini kaydetti. Bu ayda çiftçilerin çok mağdur olacağını ileri süren Kılınç, “Eğer ekim yapılmaz, tarlalar boş kalırsa, kimse çiftçimizi suçlamasın” dedi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, çiftçilerin, üreticilerin sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. BUSABAH gazetesine konuşarak çiftçiler için hayati öneme sahip konulara dikkat çeken Kılınç, yeraltı barajlarıyla ilgili projeleri DSİ’nin kendilerine söylediğini dile getirdi.

“BİR GELİŞME OLMADI”

Yeraltı barajlarının çiftçilere maliyeti olmayacağını dile getiren Kılınç, “Bazı dere yataklarına suların çıkması için yeraltı barajlarının yapılacağı söylendi. Ancak bugüne kadar yeraltı barajlarıyla ilgili bir gelişme olduğunu duymadık. Yeraltı barajları diğer büyük barajlar gibi olmaz. Sadece kışın suları depolayıp, yazın onu sulamaya takviye olarak kullanma amaçlı yapılacak. Ancak bunlar küçük göletler üzerine kurulacaklar. Yeraltı barajlarının çiftçi açısından maliyetli olacağını sanmıyorum. Çünkü çiftçi yeraltı sularını kullanıp da para ödeyecek durumda değil. Yeraltı barajları sadece suları artırma amaçlı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“TOHUM BU YIL SIKINTILI”

Bu yılki hububat tohumlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini yineleyen Kılınç, “Bizim bu talebimiz hala devam ediyor. Bu talebi Genel Merkezimiz de dile getirdi. Biz hala da bu talebimizi dile getiriyoruz. Tohum desteğiyle ilgili şimdiye kadar bir gelişme olmadı. Tohum bu yıl sıkıntılı. Tohum hem pahalı hem de sertifikalı tohum bulunamıyor. Biz bunların devlet katkısıyla çiftçilere, üreticilere verilmesini istiyoruz. Buna ek olarak gübre fiyatları da pahalı. Bu fiyatlarla gübre almamız da mümkün değil. Çiftçilerimizin çoğu gübresiz ekim yapmak zorunda kaldılar. Gübre fiyatlarına da bir an önce müdahale edilmeli. Bu ekim ayında torbası 350 lira olan gübreyi kimse alıp da tarlasına serpmez. Şimdi buğdayın tohumu 4 lira 80 kuruş, arpa 3 lira 80 kuruş. Çok pahalı. Gübre ve mazot da pahalı. Bu ekim ayında çiftçilerimiz çok mağdur. Eğer ekim yapılmaz, tarlalar boş kalırsa artık kimse çiftçimizi suçlamasın” diye konuştu.

“SU VERİLMEZSE PANCAR SÖKÜMÜ GERÇEKLEŞMEZ”

Pancar sökümlerine yakın Boztepe Barajı’ndaki suyun kesildiğine dikkat çeken ve uyarıda bulunan Kılınç, “ Üretirken bu maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. İlaç, gübre, tohum fiyatları alabildiğine yükseliyor. Bunlara bir müdahale olması gerekiyor. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi lazım. Ayrıca kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Mesela şu anda Boztepe Barajı’nda suyumuz bitti. Sular kesildi. Pancar sökümlerinde tekrar su verilmezse çiftçiler mağdur olacak. Pancar çamurda sökülmesi lazım. Kuru toprakta pancarın sökülmesi makinenin pancarların yarısını heba etmesi demek. Su verilmezse pancar sökümü gerçekleşmez” şeklinde konuştu.