Ek bütçe talepleri görüşüldü

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı IV. Birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda Gündem Maddeleri arasında yer alan, Battalgazi, Arapgir ve Darende İlçe belediye başkanlıklarının ek bütçe talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oylanarak kabul edildi. Bazı gündem maddeleri ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı IV. birleşimi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten’in Başkanlığında dün Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı IV. birleşiminde mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri arasında yer alan, Battalgazi, Arapgir ve Darende İlçe Belediye Başkanlıklarının ek bütçe talepleri Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oylanarak kabul edildi. Bazı gündem maddeleri ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı V. birleşimi ise 16 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının ardından Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) Meclis toplantısı ile Malatya Belediyeler Birliği toplantısı gerçekleştirildi.

KAYHİB Meclis Toplantısına Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk Başkanlık ederken Malatya Belediyeler Birliği toplantısına ise Hasan Demez Başkanlık etti.

Yapılan toplantılarda KAYHİB ve Malatya Belediyeler Birliği’nin 2023 yılı Bütçeleri ile 2023 yılı yatırım programları görüşülerek kabul edildi. (Bülten)