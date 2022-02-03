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Anasayfa / Asayiş / Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 15 kilometre kaçarak ortalığı birbirine kattı

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 15 kilometre kaçarak ortalığı birbirine kattı

ehliyetsiz ve alkollü sürücü 15 kilometre kaçarak ortalığı birbirine kattı
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Adana’da uygulama noktasında polislerin üzerine aracını sürerek kaçan otomobil sürücüsü 15 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü 1.82 promil alkollü çıkarken daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 45 ZZ 933 plakalı araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü M.T.Ç (28) ihtara uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp kaçmaya başladı.

Uygulama yapan polislerin telsiz anonsunun üzerine şüphelinin kaçış güzergahına doğru diğer bölge ekipleri konuşlandı. Sürücü M.T.Ç kendisini durdurmak istemeyen polis araçlarında üzerine sürüp kaçmaya devam etti. Yaklaşık 15 kilometre kaçabilen M.T.Ç, Yeni Mahalle içerisinde Seyhan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler tarafından önü kesilerek durduruldu.

Yakalanan sürücü araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Trafik polisleri, yaptığı alkol testinden M.T.Ç 1.82 promil alkollü çıktı. Sürücü M.T.Ç’nin daha önceden de alkolden ehliyetini kaptırdığı için ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Sürücüye, alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası uygulandı. Araç emniyetin otoparkına çekilirken sürücüde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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