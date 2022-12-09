Ehliyet fiyatları dudak uçuklattı!

Ehliyet sahibi olmak isteyen adaylar dikkat!

2023 yılında ehliyet almanın fiyatı bakın kaç bin TL’ye mal olacak…

NTV’nin haberine göre; 2022’de 130 lira yazılı sınav harcı, yazılı sınavı geçtikten sonra 160 lira direksiyon sınav harcı ödeniyor ve eğitimlere başlanıyor.

Kurs ücreti 7 bin 60 lira. 2023 yılında B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek. Yani B sınıfı bir ehliyetin maliyeti 10 bin TL’nin üzerine çıkacağı belirtildi. (Haber Merkezi)