EGZERSİZ ve MOTİVASYON

Şu an da egzersiz veya spor yapmak için birçok sebep var aslında… Bunların en temeli tabi ki sağlıklı yaşam! Günlük yaşam yoğunluğu ve zaman kısıtlılığı konusunda bahaneleri(!) duyar gibiyim, sevgili dostlar. Düzenli olarak spor salonlarına, fitness merkezlerine gidemiyorsanız ve egzersiz yapamıyorsanız bu yazıyı tam olarak sizler için kaleme alıyorum.

Literatürde fitness kavramı, sağlıklı yaşam olarak yer almaktadır. Fitness merkezlerinde ise kas ve kas gruplarının aletli veya aletsiz olarak çalıştırılması ile oluşan sıkılaşma ve güçlendirme hedef olarak görülür. Bu sonuç ile kişinin kas grupları kondisyonel olarak gelişim kazanır ve beden-ruh sağlığı iyileşir. En temel biçimde fizyolojik olarak doğru amaçlar ile gerçekleştirildiğinde ve bazı etkenler ile uyum sağlandığında sağlıklı yaşam için fitness size doğru bir anahtar olacaktır. Tabi eğer motivasyon sağlayıp bir an önce egzersiz ve spor ile bütünleşirseniz!..

Egzersiz ve spor yaparken motivasyonumuzu nasıl arttırırız? Spor salonlarına veya fitness merkezlerine ayaklarınız sizi zorla götürüyor ise bu işi önce zihnen tamamlamalısınız. Öncelikle sağlıklı yaşam için fitness merkezleri haricinde sokakta, parklarda ve uygun alanlarda egzersiz yapabilirsiniz. Unutmayın ki yapılan araştırmalar sonucunda açık havada spor yapan bireylerin kendilerini iyi hissetmeleri ve özgüvenlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Önemli bir etken olan teknolojiden yararlanmalıyız. Özellikle kullandığımız akıllı telefonlar sayesinde adım sayısı, kalp atım hızı, yakılan kalori miktarı ve istatistiki verilerinizi takip edebilir, anlık sonuçlar ile motivasyon sağlayabilirsiniz. Teknolojinin nimetleri(!)

Yüksek hedefler koymak yerine küçük hedeflerle egzersiz ve fiziksel aktivite yapmaya başlayın. Yüksek hedefler sizi fiziksel ve mental olarak yoracaktır. Bu yorgunluk ile beraber bıkkınlık yaşayarak tekrardan egzersizden uzaklaşabilirsiniz. Bu yüzden vücudunuza mutlaka zaman tanıyın.

Plan ve program…

Oluşturulacak ve uygulanacak planlarınız günlük yaşantınıza uyum göstermelidir. İş, aile, sosyal, tatil vs. gibi etmenler önemli olup egzersiz için kendinize zaman ayrılmalı ve düzenli hale getirmelisiniz.

Unutmayın…

Motive olarak egzersiz yapmak hedeflerinize daha sağlıklı ulaşmanız ve sağlıklı yaşamın anahtarı olacaktır.

“Sağlıkla kalın, esen kalın.”