Eğlence merkezindeki kavga kanlı bitti! 2 ‘si ağır 3 yaralı

Malatya’da bir eğlence merkezinde çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, 02.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sarıoğlu sokak içerisinde bulunan bir eğlence merkezinde alkol alan E. K., İ .S ., Y.K. ile çalışanlar U.U. ve M.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda, E.K. karın boşluğuna, Y.K. kasık kısmına aldığı bıçak darbeleriyle İ.S. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Sabah saatlerinde eğlence merkezine çilingir yardımıyla giren polis ekipleri işyerinde incelemelerde bulunurken, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen U.U. ile M.U. ‘yu gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan E.K. ile Y.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)