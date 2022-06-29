“Eğitime önem veren tek odayız”

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, eğitimlere kaldığı yerden tekrar başladı. 12 eğitmenle birlikte hem Malatya’yı tanıtıp hem de meslektaşlarına eğitim verdiklerini dile getiren Oda Başkanı Ramazan Toptaş, “O kadar çok eğitim yaptık ki, sayısını hatırlamıyorum. Biz eğitime önem veren bir odayız. Türkiye’deki 122 odadan en çok eğitim yapan il Malatya, oda ise Malatya Berber ve Kuaförler Odası’dır” dedi.

Düzenledikleri eğitimle isimleri geçtiğimiz yıllarda sıkça duyuran Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, pandemiyle birlikte yarıda kalan eğitimlere dünden itibaren başladı. Malatya Nikah Sarayı’nda başlayan ve 2 gün devam edecek eğitimlere 12 eğitmen katıldı. Eğitimler 7. Güzellik Resitali Gala Programı’yla bugün sona erecek. Burada konuşan Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, 2014 yılından bu yana tüm berber ve kuaför camiasına eğitimlerle ilgili verdiği sözleri yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

“Eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak yapılıyordu. Maalesef 2020 yılından sonra bir pandemi süreci başladı” diyen Toptaş, pandemi sürecinin kendilerini çok kötü bir şekilde etkilediğini ve eğitim yapamadıklarını dile getirdi.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Toptaş, bu süreçte 2 ay salonların kapalı kaldığını hatırlatarak, “Eğitimlere 2 yıl ara verdik. Eğitimlere başladık ve tekrar onun sevincini yaşıyoruz. Eğitimlere bıraktığımız yerden tekrar başladık. Bugün Malatya’da 2 günde devam edecek eğitimimiz var. Malatya’da berber, kuaför ve güzellik salonlarına hitap edecek 12 eğitmen Malatya’da olacak. Bunun yanı sıra Doğu illerine de hitap ediyoruz ve bu illerdeki arkadaşlarımız da aramızda olacaklar. Yoğun bir eğitim programı olacak. Eğitimlere başladığımız için çok mutluyuz. Meslektaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bir gala programıyla programı kapatacağız” şeklinde konuştu.

“FİRMALARIMIZ BİZİ KIRMADILAR”

Malatya Türkiye çapında ünlü 12 eğitmen getirdiklerini kaydeden Toptaş, şunları dile getirdi:

“Eğitimde her konu düşünüldü. Erkek ve kadın kuaförleri için bütün eğitimler verilecek. Yeni nesle hitap edecek gündemde olan bütün eğitimleri biz bugün Malatya’ya getirdik. 12 eğitim olacak. Dolu dolu geçecek eğitimler. Bu anlamda firmalarımız bizi kırmadılar. Oda olarak bizim bir tarzımız var. Getirdiğimiz herhangi bir eğitimciyi tekrar getirmiyoruz. 12 eğitmenin hepsi Malatya’ya ilk defa geliyor. Malatya’nın tanıtımı, Malatya berber ve kuaförlerinin gelişimi açısından bu eğitimler çok önemli. O kadar çok eğitim yaptık ki, sayısını hatırlamıyorum. Biz eğitime önem veren bir odayız. Türkiye’deki 122 odadan en çok eğitim yapan il Malatya, oda ise Malatya Berber ve Kuaförler Odası’dır.”