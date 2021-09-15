Eğitimci Şiddetine Malatya’dan Tepki

MUTLU SARIGÜL

Eğitimcilerin uğradığı şiddete tepki gösteren Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceğinin karanlık olacağını söyledi.

Eğitimcilere karşı yapılan şiddet olayları devam ederken, bir şiddet haberi de Yeşilyurt Özalper ve Battalgazi Şehit Orhan Ünsalan ilkokullarından geldi. Okul müdürü ve müdür yardımcılarına karşı gerçekleştirilen fiziksel ve sözlü şiddete tepki gösteren Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi ile diğer sendika temsilcileri dün Özalper İlkokulu çıkışında bir basın açıklaması düzenlediler. Basın açıklamasını Eğitim- Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez yaptı.

Eğitimcilere yönelik saldırıların, önlem alınmadığı için artarak devam ettiğini ifade eden Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi yaşadıklarını söyledi.

“BU DURUM BİZLERİ DERİNDEN ÜZMEKTE”

Şiddetin önünün alınmasını isteyen Başkan Söylemez, “Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Sınıfların akıllı tahtayla, öğrencilerin tablet bilgisayarla buluşturulduğu ülkemizde, geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran öğretmenlere reva görülen muamele düşündürücü olduğu kadar vahimdir de. Yıllardır olduğu gibi, bu yıl da eğitim çalışanları Türkiye’nin dört bir yanında şiddet olaylarına maruz kalmıştır. Son olarak Malatya’mızda; Yeşilyurt Özalper İlkokulu ve Battalgazi Şehit Orhan Ünsalan İlkokulu’nda okul müdürü ve müdür yardımcısı arkadaşlarımız sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Hayatlarını, çocuklarımıza vakfeden eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmaz ise, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmez ise, öğretmene iade-i itibarda bulunulmaz ise, öğretmenlik Meslek Kanunu destek kanunu şeklinde bir an önce çıkarılmaz ise şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır” diye konuştu.

MESLEĞİN İTİBAR KAYBINA UĞRAMASINA NEDEN OLUYOR

Şiddet hadiselerinin öğretmenlerin ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan yaralar açtığını kaydeden Başkan Söylemez, şunları dile getirdi:

“Bakanlığın zorunlu olmadıkça velilerin okula girmemesi gerektiğine dair yazısına rağmen bu durumun yaşanması sorunun büyüklüğünü gösteriyor. Okullar açılırken güvenlik görevlisinin olmaması, disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanamaması, veli ve öğrenci merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak görülmelidir. Ayrıca, öğretmenlerin, idarecilerin, eğitim çalışanlarının kimi zaman belirsiz kişilerin mesnetsiz şikâyetleriyle soruşturmalara tabi tutulması, bazen de kendilerine sahip çıkması gereken amirleri tarafından sözlü hakarete uğramaları şiddetin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Ayrıca, caydırıcı önlemlerin alınmaması da olayların aralıksız devam etmesine, mesleğin itibar kaybına uğramasına sebep olmaktadır. Şiddet hadiseleri öğretmenlerin ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan yaralar açmakta; mesleğe ilişkin güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin düşmesine neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. Bu durum, herkesin sorumluluk üstlenmesini, bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçilmesini gerektirmektedir. Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Bugün Malatya’dan bir defa daha şu gerçeğin altını çiziyoruz: Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere herkesi, elini taşın altına koymaya davet ediyoruz.”