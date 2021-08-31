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Anasayfa / Eğitim / Eğitim tesislerinin onarım işleri yaptırılacak

Eğitim tesislerinin onarım işleri yaptırılacak

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim tesislerinin onarım işleri yaptırılacağını duyurdu.

eğitim tesislerinin onarım işleri yaptırılacak
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Eğitim tesislerinin onarım işleri yaptırılacak.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim tesislerinin onarım işleri yaptırılacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İli 18grup Eğitim Tesisleri Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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