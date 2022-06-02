Eğitim Sen’den ÖMK eleştirisi

ÇİĞDEM ERHAN

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kazım Albayrak, Öğretmenlik Meslek Kanun’ nun eğitim emekçilerinin özlük haklarını güvence altına almadığını ileri sürerek, “Eğitim emekçilerinin temel haklarını, ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almayan bir düzenleme ile karşı karşıyayız” dedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlendi. Dün gerçekleştirilen basın açıklamasına Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kazım Albayrak ve sendika üyeleri katıldı.

Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kazım Albayrak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak ve dar bir çerçevede düzenlendiğini dile getirdi.

“SON DERECE SIĞ VE YETERSİZDİR”

Başkan Kazım Albayrak, yapmış olduğu basın açıklamasında, “Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK), sendikamız başta olmak üzere, eğitim alanındaki sendika ve meslek örgütlerinin bütün eleştiri ve itirazlarına rağmen 3 Şubat 2022 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin olarak “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları, kamu özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içerirken, Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak ve dar bir çerçevede düzenlenmiştir. Özel sektörde çalışan öğretmenlere yazılı sınava katılma hakkı tanınması bu eksikliği gidermediği gibi, ÖMK ve yönetmelik içerik olarak son derece sığ ve yetersizdir. Eğitim emekçilerinin temel haklarını, ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almayan bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Eğitim emekçilerini kariyer basamakları üzerinden ayrıştırarak bölen ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesine aykırı bir içerikte hazırlanan ÖMK ve yönetmelik düzenlemesinin eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunları çözmek bir yana daha da karmaşık hale getirdiği açıktır. Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konu, birkaç kanun maddesi ve onun paralelinde hazırlanan yönetmelik üzerinden kariyer basamakları ve sembolik maaş artışına indirgenerek ele alınmıştır” ifadelerini kullandı.

“HUKUKSAL MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR”

Eğitim Sen olarak gündeme geldiği andan itibaren eleştiri ve itirazlarını kamuoyu ile paylaştıklarını ve Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yönetmeliğine karşı gerek hukuksal, gerekse örgütsel olarak mücadele edeceklerini de ifade eden Kazım Albayrak, “Gerçek bir meslek kanunu olmaktan çok uzak olan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ düzenlemesini Anayasa Mahkemesi ‘esastan görüşmek üzere gündemine almış durumdadır. Benzer bir şekilde ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin de ilgili yasalara ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içermesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sınav takvimini ve işleyişin nasıl olacağını anlaşılmaz bir aceleyle açıklamış olması dikkat çekicidir. Yapılması gereken ÖMK’da yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde sağlanması, öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmesidir. Eğitim Sen olarak gündeme geldiği andan itibaren eleştiri ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmeliğine karşı gerek hukuksal, gerekse örgütsel mücadelemiz sürecektir” şeklinde konuştu.