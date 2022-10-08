EĞİTİM ŞART VE ŞİDDETE HAYIR

Bir insan doğar gelişir büyür ve ölür. Doğarken müthiş bir sevinç ile karşılanan bu durum gelişme ve büyüme çağında da aynı şekilde devam ederken, yetişkinlik çağında artık sıradanlaşan insanlar haline geliyoruz. Kimisi hataları ile kimisi başarıları ile hayat denen çarkın döngüsünü takip ederek hayatına yön vermeye çalışıyor. Bu çark ta çevre etkisi ile psikolojik baskılara maruz kalarak birçok insan hayata küs ve etrafından bihaber olarak yetişkinlik çağında hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Düşünün ki insanların fazlası ile özgür olduğu bir ülkede yaşarken bazen gerektiği için bazı kısıtlamalar olabiliyor. Biz insanlar özgür yaşamaya alışık olduğumuzu düşünerek işte bu kısıtlamaları kaldıramıyor hale gelebiliyoruz. Kısıtlama derken hem maddi hem manevi kısıtlamalardan bahsediyorum. Aile içi şiddet konuları artmaya başladı. Fazlası ile şiddetin ön plana çıktığı aile içi şiddetler artık sokağa kadar taşındı. Düşünün ki bir evlat annesini veya babasını sokak ortasında azarlıyor ve kendisini yetiştiren büyüten büyüğünü bırakın evi sokak ortasında küçük düşürüyor.

Toplum olarak nereye gidiyoruz peki? Ne oldu da bunlar artık günümüzde basite indirilmiş konular olarak önümüze çıkıyor. Genelleme yapmadan üzülerek belirtmek istiyorum ki toplum saygısını yitirmiş durumdayız. İnsan önce kendisine saygı duyması gerekir bilinci ile aldığımız eğitimler yetersiz mi? Saygı konusunda aile eğitimi kadar okul eğitimi de önem arz etmiyor mu sizce? Sokak ortasına kadar inen şiddet konusunu eğitim ile yenebilir miyiz?

Geçmiş dönemlere baktığımız da bu tür konular daha çok doğu illerinde meydana gelir iken şimdilerde artık şiddetin daha çok batı ilerinde meydana gelmeye başladığını görmekteyiz. Nerde olursa olsun şiddet kesinlikle kabul edilemez değil mi? Şiddet başlığı adı altında detaylandırılarak ülke olarak bu konuya gerekli yaptırımların getirilmesi ve okullarda derslik anlamında bu konu ile alakalı eğitimlerin verilmesi çözüm anlamında yardımcı olacağını düşünüyorum.

Artık şiddete mazur kalmış psikolojisinden uzak bir şekilde keyifle ve huzur içerisinde bir toplum olmayı hak etmiyor muyuz? Aile eğitimi okul eğitimi ve yaptırımların daha güçlü olması durumunda özellikle aile içi şiddetin önüne geçileceği kanaatinde olarak umuyorum ki bu konu ile alakalı gerekli adımlar atılır.