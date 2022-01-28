DOLAR

13,5158$%-1.05

EURO

15,0991%-0.99

STERLİN

18,1175£%-1.04

GRAM ALTIN

775,97%-1,52

ÇEYREK ALTIN

1.260,00%-1,38

BİTCOİN

500937฿%0.97466

İmsak Vakti a 06:06
Malatya PARÇALI BULUTLU -9°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Ege’de kaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Ege’de kaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

ege’de kaçak göçmenlerin imdadına sahil güvenlik yetişti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen yakalanırken, Çeşme açıklarında motoru arızalanarak sürüklenen lastik bottaki 22 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 13.45 sıralarında Dikili açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmeni yakaladı. Çeşme açıklarında bugün saat 03.40 sıralarında ise motoru arızalanarak sürüklenen lastik bottaki bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Sahil Güvenlik botları 22 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Görev başında kalp krizi geçiren ebe hayatını kaybetti

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.