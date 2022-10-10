EFSANE MALATYASPOR’A ZARAR VERİR!

Bu aralar bakıyorum Malatya’da kapalı kapılar ardında konuşan konuşana…

Yeni Malatyaspor, Arguvanspor ve BAL takımları ile alakalı aslı astarı olmayan yazılar, konuları okuyunca şaşırmıyorum.

Efsane Malatyaspor asbaşkanı Muhammet Güner’in demecini okuyunca bizlerin haklılığı ortaya çıkmış oldu.

Efsane Malatyaspor’da üyeliklerini ve yönetimden sildikleri kişilerden bahsetmişler. Buraya kadar tamam iyi bunlar kim neden üyeliklerini sildiniz? Neden yönetimden çıkardıysanız sebeplerini yazarsanız açıklarsanız iyi olmaz mı?

Bizler güzel oluşum olduğu zaman her zaman takımın yanında olduk. Bir hocanın kulüpte banka ibanını verdiğinizde bunun yanlış olduğunu tabi ki dile getireceğimizi bilmeniz lazımdı.

İsim yazmaya gerek yok, bizleri kastederek efsanenin neden sağında solunda olduğumuzu dostlarımıza söylemeniz karşısında aldığınız cevaplar bizim nasıl Malatyasporlu olduğumuzun kanıtıdır.

Efsane bugün amatörde hala nefes alıyorsa başta Bülent Kapkıner, rahmetli Muharrem Zeyno, Yusuf Okyay, Selçuk Kipdemir, Tecdeli Suat Yıldırım, Hakan Yurtay yaptığı canlı yayınlarla Bahri Dönmez, İdris Payza ve Hanifi Selimoğlu’dur

Hala maddi desteğini esirgemeyen Haşim Karadağ başkanımdır. Bunları asla inkar edemeyiz…

Kulübün başarısız olmasını isteyenler kimlerdi? Arapgir maçı öncesi toplanan o kadar ciddi paralar var ki onu bile açıklamadınız. O paraların hesabı ortada hala insanları töhmet altında bırakacak demeçleri vermenizi şu an hayretle takip ediyorum.

Efsane Malatyaspor’u tabi ki ben konuşacağım 30 yıldır bu camianın içerisindeyim. Dibine kadar da Malatyasporluyum ve bizlerin Malatyasporluluğunu lütfen kimse tartmasın polemik yaratmasın altında ezilirler.

Efsane Malatyaspor inşallah BAL’a çıkar ama bu şekil bu demeçler her kesime zarar vermiştir, vermeye devam eder.

Asbaşkan Muhammet Güner’in basın açıklaması futbolun dışına çıkmıştır. Talihsiz bir açıklama olarak görüyorum.

Çünkü üyelikleri silinenler, yönetimden silinenler kimler? Açıklamanız gelmezse artık o taraftarı bulamazsınız buda bir gerçektir. Saf, temiz duygularla gelen taraftarlarda o eski enerjik desteği görebilecek mi merak ediyorum…

Ayrıca siz Muhammed Güner olarak efsaneye ne verdiniz bizleri bilgilendirirseniz seviniriz.