Efsane Malatyaspor tarihe her yönüyle damga vurdu

Malatyaspor, 1966 yılında Malatya amatör takımları Adafıspor, Hürriyet Gençlik, Çoşkunspor ve Akınspor’un birleşmesiyle kuruldu. Nurettin Soykan’ın başkan olmasıyla çıkışa geçen Malatyaspor, 1983-84 sezonunu yenilgisiz şampiyon tamamlayıp, tarihe derin bir iz bıraktı.

FERDİ DURDU

1966 yılında Malatya birkaç amatör takımın birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, şaşalı günlerinin ardından 1. Amatör Küme’de mücadele etmeye hazırlanıyor. 1966 yılında Malatya amatör takımları Adafıspor, Hürriyet Gençlik, Çoşkunspor ve Akınspor’un birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, şaşalı günlerinin ardından 1. Amatör Küme’de mücadele etmeye hazırlanıyor. Bir zamanlar Süper Lig’de fırtına gibi esen Malatyaspor’un ibretlik çöküş öyküsü dikkat çekiyor.

2006 yılında Süper Lige veda eden Malatyaspor, şansızlıkların bir türlü peşini bırakmaması sebebiyle TFF 1. Lig’de de tutunamadı. 2. Lig’de geçirdiği sıkıntılı süreç ve maddi problemler nedeniyle 3. Lig’e düşen Malatyaspor, 3. Lig’de de kalıcı olmayı başaramadı. Sarı kırmızılı takım yaşadığı şansızlıkların pençesinden kurtulmayı başaramazken, Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde geçmiş borçların sıkıntısını yakından hissetti. BAL 4. Grup’ta mücadele eden sarı kırmızılı takım, bir dönem takımda forma giyen Çek futbolcu Jiri Masek’in 59 bin Avro’luk alacağı nedeniyle UEFA kararıyla küme düşürüldü. Bölgesel Amatör Lig serüveni kısa süren Malatyaspor, 2012-2013 futbol sezonundan buyana Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele ediyor.

BREZİLYALI OYUNCULARIN ÜLKEYE GELİŞİNDE ÖNCÜ OLDU

Brezilyalı futbolcuların ülkemize transfer olmaları Malatyaspor ile başlamıştı.

1986 dünya kupasında Brezilya forması giyen Éder Alexio de Assis, Serginho Sérgio Bernardino ve Carlos Roberto Gallo’nun Malatya’ya transferleri Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

Dönemin Malatyaspor Kulüp Başkanı, Nurettin Güven bir anda en çok konuşulan isim olmuştu.

Eder’in sezon açılışında Boluspor ile oynanan hazırlık maçından sonra ülkesine gitmesinden sonra Carlos ve Serginho Malatyaspor formasını giymişlerdi.

İLK LİG ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞAN KADRO

Malatyaspor’un ilk lig şampiyonluğuna ulaşan efsane kadrosunda kaptan Selahattin’in yanı sıra İsmail Tekin, Yusuf Duman gibi isimler yer alıyor.

Malatyaspor’un ilk lig şampiyonluğuna ulaşan efsane kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Ayaktakiler: Ersin Aytuğ, Kaptan Selahattin, Hayati Gülez, Tuncay, Yunus Ceyhan, Kirve Selahattin

Oturanlar: Sedat Boğaz, Feyyaz Bursalı, Es Es Yusuf, İsmail Tekin, Yusuf Duman.”

MALATYALI FUTBOLCULARIN AĞIRLIKTA OLDUĞU KADRO

1979-80 transfer döneminde genelde Malatyalı futbolcuların kadroya dahil olduğu sezon;

“Sefa Tatlıcı, Ordulu Hasan, Nejat, Feridun Yıldız, Recep Solmaz, İsmail Tekin, İlker Tolun

Zafer Güler, Zafer, Hasan Kartal.”

1993-94 sezonu Malatyaspor: “Mustafa Taşar, Kenan, Ali, Hüseyin Yenikan, Metin Çay, Levent

Hayati Palancı, Sezer, Serkan, Ferhat, Ali Kulaksız.”