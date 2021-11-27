Efsane Cuma!

Her yıl Kasım ayında gerçekleşen “Black Friday” yani o muhteşem cuma gününü artık hepimiz biliyoruz. Black Friday, Amerika’da Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma gününe verilen isim. Mağazalar çok iyi indirimlerle satış yapıp kapılarını erkenden açıp çok geç kapatıyor.

Ülkemizde ismi yüzünden çok kargaşa çıktı. Dini inancımızı zedelediğini düşünüldüğü için isim değiştirip, Harika Cuma, Efsane Cuma, Şahane Cuma diyen yerli markalarımız oldu. Ama biz ülkece bu indirimi çok yanlış anladık. Kimse kusura bakmasın ama ülkemizde yapılan o indirimler gerçekten Black Friday indirimleri falan değil. Amerika’da bu indirimler yüzünden insanlar birbirini ezmiş çoğu kişi ise yaralanmış. O derece bir indirim düşünün. Ülkemizde öyle mi? Alakası yok!

Ama biz bunları bilmediğimizden bir ümit ülkemizde de Cuma indiriminden yaralanmak istiyoruz. Üstelik artık ekonomi kaygısı ile yaşıyoruz. Eminim herkes en ufak bir indirimi kaçırmak istemez. 30 lira olan bir ürünü 29.99 yazınca indirimde sanıyoruz ne de olsa(!) Bu nedenle o cafcaflı indirim reklamları dikkatimizi çekiyor. Her izlediğimiz videoyu bölen reklamlar bunlar. Mağazaların camlarında, sosyal medyada, televizyonlarda gördüğümüz Cuma İndirimini heyecanla bekleyenler kadar “Amann değişen bir şey yok, kaldı ki bu dönemde fiyatlar uçmuşken ne indirimi?” diyenlerde vardı. Perşembe gecesini merakla beklerken aslında gerçekten pek bir şey değişmediğini bir kez daha anlamış oldum.

O yüzden bence biz “Black Friday” falan hiç girişmeyelim. Özel günlerde gelecek indirimlerle devam…