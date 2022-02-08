edremit’te yaşlı kadın kanal açıcının altında kalarak hayatını kaybetti

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşlı kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Yolören Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Ü.N. (35) idaresindeki 10 V 8323 plakalı kanal açıcı kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi Gülsüm Narin (75) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü gözaltına alındı.
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