DOLAR

13,6061$% 0.06

EURO

15,4111% 0.22

STERLİN

18,4454£% 0.15

GRAM ALTIN

821,02%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.332,00%0,37

BİTCOİN

593088฿%4.60599

Öğle Vakti a 12:46
Malatya AZ BULUTLU -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Edirne’de yaşanan kazada ortalık savaş alanına döndü

Edirne’de yaşanan kazada ortalık savaş alanına döndü

edirne’de yaşanan kazada ortalık savaş alanına döndü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Edirne’de ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan taksi şoförü, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çavuşbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Londra Asfaltında meydana geldi. Olcay Başeğmez idaresindeki 22 T 0306 plakalı ticari taksi, sürücüsü ara sokaktan anayola çıkması sonucu Yasin Bayrak yönetimindeki 22 BH 789 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü Başeğmez, İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sakarya’da hastane önünde hareketli dakikalar

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.