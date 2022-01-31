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Anasayfa / Asayiş / Edirne’de park halindeki kargo aracı yandı

Edirne’de park halindeki kargo aracı yandı

edirne’de park halindeki kargo aracı yandı
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Edirne’de park halindeki kargo aracı motorunda çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde meydana geldi. Üniversiteye kargo teslimatı yapmak için giden Gürkan Artan idaresindeki 22 AR 247 plakalı ticari araç park halindeyken aracın motor kısmında elektrik aksamından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücü araçtan alevlerin yükseldiğini görmesiyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale edildiğini ifade eden kargo sorumlusu Seyfi Gostolüpçe, “Şoför aracı park edip paket teslimatına gittiği sırada motor kısmındaki elektrik aksamından dolayı yangın çıkmış. Daha sonra yangının çıktığını gören çalışma arkadaşımız araçta bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Yine de her ihtimale karşı itfaiye ekiplerini çağırdık. Onlar da müdahalede bulundu” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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