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Edirne’de kaza: 2 yaralı

edirne’de kaza: 2 yaralı
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Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çöp kamyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Edirne Fatih Mahallesi Şevki Arman Caddesinde meydana geldi. Seyir halinde olan E.B. idaresindeki 06 DY 5860 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp kamyonuna çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.B. ve çöp kamyonunda görevli işçi Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle otomobil yoldan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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