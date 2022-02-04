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Anasayfa / Asayiş / Edirne’de iş yerinde kaçak tütün ve içki ele geçirildi

Edirne’de iş yerinde kaçak tütün ve içki ele geçirildi

edirne’de iş yerinde kaçak tütün ve içki ele geçirildi
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Edirne’de bir iş yerinde 2 bin 800 adet içi boş makaron, 700 dal sarma sigara, 4.55 kilogram kaçak tütün ve 2 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.D’ye ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 2 bin 800 adet içi boş makaron, 700 adet/dal sarma sigara, 4.55 kilogram kaçak tütün ve 2 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Kaçak tütün ve içki satan C.D. hakkında adli işlem yapıldı.

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