edesi̇s kaza riskini azaltıyor

Kocaeli’nde 2020 yılında devreye alınan Elektronik Yükseklik Kontrol Sistemi (EDESİS) kazaların önüne geçiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, santral yokuşu olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı bölgesinde ‘EDESİS’ adı verilen Elektronik Yükseklik Kontrol Sistemi ile önlem alıyor. Kurulan bu sistem, gabarisi yüksek araçların santral yokuşunu kullanmasına izin vermezken bu da kaza riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün 2020 yılında devreye aldığı EDESİS sistemi, gabarisi yüksek araçların elektronik ortamda tespitini yapıyor.

EDESİS ihlal durumu oluşmadan, aracın plaka bilgilerini elektronik ekranda sürücüye gösteriyor ve ardından bölgeye yakın çıkışlar olan Uygar ve Devebağırtan sokaklarına yönlendiriliyor. Böylece yük olarak ağır olan ve belirli yüksekliği geçen araçların herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden güzergahı terk etmesi sağlanıyor.

UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda, yüksekliği 2,4 metre ve üzerinde olan tonajlı araçların Gazanfer Bilge Bulvarı’nı iniş yönünde kullanması yasaklanmıştı. Buna rağmen belirli yüksekliği geçen 61 bin 102 araç, 2021 yılı içerisinde santral yokuşunu kullanmak istediği sırada Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca kurulan EDESİS ile uyarıldı. Yapılan bu uyarıyı dikkate alan 53 bin 659 araç sürücüsü güzergah dışına çıkarken, kurallara riayet etmeyen araç sürücülerine ise idari para cezası uygulandı. Araçların güzergah dışına yönlendirilmesi noktasında yüzde 88’lik bir oranın sağlanması bölgedeki kaza riskini azaltmış oldu.