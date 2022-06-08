ECZANELERE “KARARNAME” DARBESİ

Yüzde 55’i kapanmayla karşı karşıya

DİDEM BARUT

Giderlerinin fazla olması nedeniyle eczacıların zor durumda olduğunu dile getiren TEB Merkez Heyeti Üyesi Tahir Özelçi, İlaç Fiyat Kararnamesi’nde herhangi bir düzenleme yapılmazsa halka sağlık hizmeti sunmakta güçlük çekeceklerini belirtti. Özelçi düzenleme yapılmaması halinde Malatya’daki eczanelerin yüzde 55’inin kapanmayla karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Artan fiyatlar ve yaşanan enflasyon nedeniyle birçok işyeri geçim sıkıntısı problemi yaşamaya devam ediyor. Bu işyerlerinden bir tanesi de eczaneler. Hem ilaç yokluğuyla mücadele eden hem de borçlarını, personel maaşlarını, elektrik faturalarını ve kiralarını ödeyemez hale gelerek kapanma riskiyle karşı karşıya kalan eczaneler kendilerini rahata ulaştıracak bir düzenleme yapılmasını bekliyorlar.

Eczanelerin içinde bulunduğu sıkıntıyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Merkez Heyeti Üyesi Tahir Özelçi, önemli açıklamalarda bulundu.

Eczacıların ilaçta karlılık oranının İlaç Fiyat Kararnamesi ile belirlendiğini ifade eden Özelçi, dolayısıyla İlaç Fiyat Kararnamesi’nde karlılık belirlendiği için ilaca gelen her zammın eczacıların karlılığının düşmesine neden olduğunu söyledi.

“ECZACILAR ZARAR EDECEK DURUMA GELDİ”

İlaç fiyatları yükseldikçe eczacının zarar ettiğini dile getiren Özelçi, “2009 yılında İlaç Fiyat Kararnamesi yayınlanırken 4’üncü, 5’inci kademe dediğimiz yüzde 9 karlılığın olduğu kademelerde ilaç oranı yüzde 12 iken, şu anda bu oran yüzde 55’e çıkmış durumda. Dolayısıyla ilaca gelen her zam eczacıların karlılığının azalmasına ve o ilaçtan zarar etmesine neden oluyor. 2009 yılında en son güncellenen İlaç Fiyat Kararnamesi’nin 2022 yılına geldiğimiz bugünlerde güncellenmemesi söz konusu olamaz. Hele de enflasyonist bir ortamda, sürekli giderlerin yani elektrik, doğal gaz, işçi, sigorta giderinin artığı bir zamanda eczacı karlılığının bu oranda kalması, sürekli aşağıya doğru düşüyor olması eczaneleri ekonomik olarak artık iş göremez, hizmet veremez hale getirmektedir. Eczane ekonomileri sürekli içinden çıkılmaz bir duruma, yani zarar edecek bir hale getirmektedir” şeklinde konuştu.

ECZACILARIN YÜZDE 53’ÜNÜN BİR BANKAYA BORCU VAR

Eczacıların birçoğunu bankalara borcu bulunduğuna dikkat çeken Özelçi, “Bizim hesaplarımıza göre Türkiye’de yaklaşık 28 bin 500 eczane var, bu eczanelerin yarısından fazlası zarar etmektedir. Günü bir bankadan veya 2 bankadan kredi alarak kurtarmaya çalışmaktadırlar. Şöyle ki, 13 bin 500 eczacı üzerinde yaptığımız ankette eczacıların yüzde 53’ü bir bankada kredi kullanmakta, yüzde 37 ise 2 bankada kredi kullanmaktadır. Bu bize şunu gösteriyor: Kredi kullanarak, faiz ödeyerek işletmelerini döndürmeye çalışıyorlar. Bu artık çözülemez bir hale geldi” dedi.

“SESİMİZİ ÇOK FAZLA ÇIKARTMADIK”

“Malatya’da da aynı Türkiye genelindeki eczanelerin yaşadığı sorunları Malatya’daki eczaneler de yaşıyorlar ve sıkıntıyı da çok derinden hissetmektedirler” diyen Özelçi, sözlerine şöyle devam etti:

“Dolayısıyla Malatya’daki eczanelerimizin yarısından fazlası da işletmelerini banka kredileri ve bankadan aldıkları paralarla çevirmeye çalışıyorlar. Pandemi sürecinde halk sağlığı açısından biz bu sıkıntımızı hiçbir zaman değinmedik ve sesimizi çok fazla çıkartmadık. ‘Pandemi süreci, devlerimizin zorluk içerisinde’ dedik. Bu süreçte de 137 de meslek şehidi vererek pandemi sürecini geçirdik. Artık geldiğimiz bu noktada eczacıların karlılık oranlarıyla ilgili İlaç Fiyat Kararnamesi’nin güncellenmesi ve eczacıların ekonomik sorunlarının giderilmesi zaruri hale gelmiştir. Aksi takdirde eczanelerimiz halkımıza sağlık hizmetini götürmekte büyük zorluk çekmeye devam edecekler. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde herhangi bir düzenleme yapılmazsa ilk başta cirosu düşük olan eczanelerimiz başta olmak üzere birçok eczanemizde kapanma furyası başlayacak. Malatya’daki eczanelerimizin ise yüzde 55’i ise şu anda kapanma riski taşıyor.”