“ECZACILAR DEĞİL, HALK MAĞDUR OLACAK”

MUTLU SARIGÜL

52 kalem ilacın ödeme kapsamından çıkarılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma davası açtıklarını dile getiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, davanın takipçisi olacaklarını söyledi ve ekledi: 52 kalem, ilerleyen zamanlarda belki 100-200 kalem olacak. Eğer davamız sonuçsuz kalırsa, bundan sonra ödeme listesinden çıkartılmak istenen ilaçlara engel olacağız.

SGK’nın 52 kalem ilacı geri ödeme listesinden çıkartmasından sonra ‘Vatandaşların zor durumda kalacağı ve ilaca ulaşımda ciddi sıkıntı yaşayacağı’ gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaparak tepkisini gösteren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, o günden bu güne neler değiştiğini BUSABAH gazetesine anlattı.

O günden sonra yürütmeyi durdurmak için mahkemeye gitme kararı aldıklarını dile getiren Sönmez, sorunu mahkemeye verdiklerini ve şu anda da bekleme içerisinde olduklarını söyledi.

“52 KALEM İLAÇ BELKİ İLERİDE 100 KALEM OLACAK”

Halk için uğraştıklarını ifade eden Sönmez, “Zaten bizimle birlikte konuyu mahkemeye taşıyan odalarımız da oldu. Türk Eczacılar Birliği de bu konunun takipçisi. Biz bu karardan geri adım atılacağını düşünüyoruz. Çünkü sonuçta eczacılar değil, halk mağdur olacak. Biz halk için uğraşıyoruz. Yoksa bizler elimizde bulunan ilaçları satabiliriz. Hatta daha karlı satabiliriz. Çünkü bu ilaçlar perakende fiyatlarından daha düşük. Ama biz istiyoruz ki, halkımız ilaçlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alsınlar ve daha az para ödesin. Biz bu yüzde 5’lik eş değer bandının da geri çekilmesini istiyoruz. Çünkü 15 Eylül’den bu yana hastaların ödediği fiyat farkları artmaya başladı. Belki hastalar bu ilaçlara 100-150 TL fiyat farkı ödüyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım. Eğer biz buna müdahale etmezsek, geri ödeme listesinden çıkartılan ilaçlar daha da fazla artacak. Şu anda belki 52 kalem, ilerleyen zamanlarda belki 100-200 kalem ilaç ödeme listesinden çıkartılacak. Bu nedenle bizim bir ‘Dur!’ dememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“HALKIMIZIN CEBİNDEN ÇIKACAK HER PARANIN HESABINI SORACAĞIZ”

Davanın takipçisi olacaklarını söyleyen Sönmez, “Elimizden geleni yaptık, bunun da takipçisiyiz. Bundan sonra halkımızın cebinden çıkacak her paranın hesabını soracağız. Bizim için önemli olan halkımızın en kolay şekilde, en uygun fiyatta alabilecekleri ilaçları temin etmeye çalışıyoruz. Bu uzun bir süreç olabilir. Bugün itibariyle 52 kalem ilaç ödemeden kaldırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu bu ilaçları artık ödemeyecek. Hasta bu ilaçları kendisi ödemek zorunda kalacak. Belki bu süreç biz dava aştığımız için uzayacak. Mesela hasta bir merheme 8-9 lira fiyat ödüyordu. Çünkü kalanını Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyordu. Ancak bugünden itibaren almak isteyen vatandaşımız 46 liraya alacak. Ama açtığımız davayla bu sarkacak gibi. Eğer davamız sonuçsuz kalırsa, bundan sonra ödeme listesinden çıkartılmak istenen ilaçlara engel olacağız” değerlendirmesinde bulundu.