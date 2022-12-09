Ebru Şahin’den Köy Okullarına Ziyaret

Vali Hulusi Şahin’in Eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, Kuluncak İlçesinde birleştirilmiş sınıf okutan köy okullarında görev yapan öğretmenlerin ihtiyaç alanlarını belirlemek, öğretmen ve öğrencilerle ortak etkinlikler yürütmek amacıyla, Kuluncak ilçesinde yer alan Aşağı Sultanlı İlkokulu, Kızılhisar İlkokulu ve İlisuluk Şehit Yalçın Gürbüz İlkokulunu ziyaret etti.

Ebru Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Aile Okulu Projesi” kapsamında verilen eğitimlere katılıp ailelerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Ayrıca Kadın Terziliği Halk Eğitim Kurs faaliyetlerini ziyaret ederek katılımcı tüm kadınlara çabalarından dolayı teşekkür etti.

Ebru Şahin’e İlçede yaptığı eğitim ziyaretlerine, Kuluncak İlçe Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi üyeleri eşlik ettiler.(Bülten)