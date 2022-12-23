Düzova, internet dolandırıcılarına karşı uyardı

“Bu yılbaşı kendi esnafından alışveriş yap!”

HÜSEYİN KOCAMAN

Yılbaşı öncesi internet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık artarken, Tüketici Danışmanı Ali Düzova, Malatyalıları internet dolandırıcılarına karşı uyardı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde çok sayıda mağduriyetler yaşandığını belirten Düzova, Malatyalılara, “Bu yılbaşı da kendi esnafından alışveriş yap!” çağrısında bulundu.

Yılbaşına sayılı günler kala tüketiciler yılbaşı alışverişlerini internet üzerinden yapmaya devam ediyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde birçok mağduriyetin yaşandığını ifade eden yetkililer, bugünlerde internet üzerinde yapılan alışverişlerde çok sayıda dolandırıcılık olayının yaşandığını ifade ederken, Malatyalıları ise internet üzerinden yapılan alışverişlerde daha dikkatli olunması yönünde uyardılar.

Tüketici uzmanları da bu yönde bir açıklama yaparak, internet üzerinde yapılan alışverişlerde çok sayıda dolandırıcılık olaylarının yaşandığını doğruladılar. Özellikle Tüketici Danışmanı Ali Düzova, yılbaşı öncesi internette alışveriş yapmak isteyenleri daha dikkatli hareket etmelerini istedi.https://www.busabahmalatya.com/

“İSTENİLEN ÜRÜN DIŞINDA ÜRÜN GELİYOR”

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde çok sayıda mağduriyet yaşandığını söyleyen Düzova, şunları kaydetti:

“Türkiye ve Malatya geneline bakıldığında internet alışverişinde bir patlama yaşanıyor. Neredeyse insanlarımız bir kilo çerezi bile internet üzerinden alacaklar. Bu yanlış değil ama geçmişte internette yapılan alışverişlerde çok sıkıntılar yaşandığı gibi bugünlerde bu sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Çok sayıda tüketici internet üzerinden yaptığı alışverişlerde ya ürünlerinin gelmediğini veya aldıkları ürünün yerine başka bir ürün geldiğini dile getiriyorlar. Bu sefer de hakkını arayacağı birilerine ulaşamayınca mahkeme mahkeme dolaşıyor. Hem parasından oluyor hem de zamanını kaybettiği gibi bir de üzülüyor. Bizler bu mağduriyetlerin yaşanmaması için devamlı tüketicileri uyarıyoruz, kendi mahallelerinde, sokağında, şehrindeki yerel esnafınızdan alışveriş yapmalarını istiyoruz.”

“BİLİNMEYEN ALIŞVERİŞ SİTELERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPILIYOR”

İnternetten alışveriş yapana kadar yerel esnaftan alışveriş yapılmasını isteyen Düzova, “Pandemi bizde kötü bir alışkanlık bıraktı. Pandemi sürecinde dışarıya çıkamayan, kendi esnaflarından alışveriş yapamayanlar, internet sitelerine hücum ettiler. İnternette adeta alışveriş yapma furyası esti. Maalesef bu furya hala devam ediyor. Bilinmeyen alışveriş sitelerinden alışveriş yapılıyor. Bu seferde çaresiz kalınıyor. Bu yüzden insanlarımız kendi esnaflarından alışveriş yaparlarsa hem mağdur olmazlar hem de esnafları bir nebze de olsa kalkınır. Biz vatandaşlarımıza bu yüzden ‘Bu yılbaşı da kendi esnafından alışveriş yap!’ çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.