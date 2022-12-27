TEMİZLENMEZSE YANGINA NEDEN OLABİLİR!

DÜZENLİ TEMİZLENMEZSE YANGIN NEDENİ!

ÜMHAN AYAZ

Özelliklede doğal gaz kullanımına geçilmesiyle eski zamanlara oranlara daha az yaşanan baca yangınlarına, sobanın alttan yakılmaya başlanması ve borulardaki yâda bacalardaki çatlaklar sebep oluyor. Malatya’da yılda ortalama 40-60 arasında baca yangını yaşandığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak sık sık gündeme getirilen baca temizletilmesiyle ilgili konuşan Katipoğlu,“Baca yangınlarıyla alakalı neler yapılmalı, nasıl temizlenmesi gerektiğine dikkat çekerek hemşehrilerimizi uyarıyoruz. Gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse basın aracılığıyla baca yangınlarıyla ilgili bilgilendirmeleri hemşehrilerimize en iyi şekilde duyurmaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da son üç yılda baca yangınları ilgili verileri açıkladır:

2020 yılında 64

2021 yılında 56

2022 yılında 48 baca yangını meydana gelmiş.

Toplamda 168 tane baca yangını şehrimizde meydana gelmiş.

Verilere bakıldığında yıllar içersin da baca yangınlarında bir düşüş olduğunu söylemek mümkün.

BACA YANGINININ SEBEPLERİ

Baca yangınlarının tabii temel sebebinin bacaların yeterince temiz olmamasını olduğunu söyleyen Katipoğlu, bacaların düzenli olarak temizlenilmemesidir ve soba konusunda titiz davranılması gerektiğini söyledi. Baca ve boru temizliğinin ne sıklıkla yapılması gerektiğiyle ilgili konuşan Katipoğlu, evdeki soba borularının en az ayda bir defa bacalarında iki ayda bir temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Katipoğlu konuşmalarına “Bacaların kesinlikle hemşerilerimizden kendilerinin temizlemesini önermiyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nin yetki vermiş olduğu firmalar var bu firmalar aracılığıyla hemşehrilerimiz soba borularını ve baca temizliklerini profesyonellere yaptırabilirler. Firmalara web sitemizden ve 112 çağrı merkezimizden ulaşabilirler. Firmalar tarafından baca ve soba borusu temizletme ücretleri Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenmekte ve gayet cüzi bir miktardadır.” şeklinde devam etti.

YAKIT TASARRUFU

Temizlenmeyen bacalarda daha çok yakıt harcanmakta. Temizletildiği zaman bacaların çekişi daha iyi olmakta ve az yakıtla daha ekonomik bir kış geçirilebilir. Bacalardaki çatlakları tehlikelisini dile getiren Katipoğlu, “Bacalardaki çatlaklar zamanla oluşabileceği gibi depremlerden kaynaklıda oluşabilmekte. Bacalardaki çatlaklar çatı yangınına sebep oluyor, çatı yangınlarının büyümesiyle ev yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Maddi manevi ciddi anlamda zarara uğratabiliyor. İşte her yıl ülkemizde onlarca kişi sadece bacadan kaynaklanan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlenmeler yaşıyor ve bundan dolayı hayatını kaybedenler oluyor. Temizlenmeyen bacalarda içerisinde bulunan kurumlar yangına sebebiyet vermekte. Çekişi iyi olmayan bacalar tepme sonucunda karbonmonoksit zehirlenmesine ve ölümle sonuçlanan hadiselere mahal veriyor. Soba yakarken çok dikkatli olmamız gerekiyor sobalar tam doldurmamamız ve sobaların alttan değil üstten yanmaya başlaması gerekmekte. Gece uyku zamanında kesinlikle yanıcı malzemeleri yakmamamız olan ısıyla yetinmemiz lazım. Soba kaynaklı karbondioksit zehirlenmelerine insanlar uykuda daha çok yakalanıyor. Şehrimizde yıllık ortalama 40-60 arasında değişen baca yangınları meydana geliyor. Biz bunların minimuma daha da az sayıya düşmesi için itfaiye dairesi olarak sosyal medya ve basın aracılığıyla hemşerilerimizi bilgilendiriyoruz. Özellikle çatılarda da yanıcı yakıcı malzemelerini bulundurmamalarını gerekmekte. Çünkü çatılarda bulunan yanıcı malzemeler yangınların büyümesine sebep oluyor.” şeklinde konuştu.

Baca ve soba borularının temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekmekte. Baca yangınlarının azaltılması için Malatya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sık sık bilgilendirmeler ve duyurular yapılıyor. Hedef baca kaynaklı yangınları en az seviyeye indirmek.