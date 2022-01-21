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Anasayfa / Asayiş / (Düzeltme) Kartal’da Ömür hemşirenin katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

(Düzeltme) Kartal’da Ömür hemşirenin katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

(düzeltme) kartal’da ömür hemşirenin katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Kartal’da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’in, katil zanlısı Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T.’nin bir börekçiden birlikte çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurarak öldürmüştü.

Uygun’un, kiralık otomobil ile Konya’dan İstanbul’a Musa T. ile birlikte geldiği öğrenildi. Ömür Erez’in katil zanlısı Rahmi Uygun’un ve beraberindeki Musa T.’nin bir börekçide kaydedilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rahmi Uygun ile Musa T., Kartal’da bir börekçiden birlikte çıkıyor. İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaşıyor.

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