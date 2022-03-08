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Anasayfa / Asayiş / Düzce’de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama

Düzce’de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama

düzce’de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama
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Düzce’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu hap operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Düzce’den uyuşturucu içerikli hap sevkiyatı yapılacağı şeklinde gelen istihbaratı değerlendirdi. Şahsa yönelik olarak operasyon yapan ekipler, bir kişiyi 1456 adet sentetik ecza ile yakaladı. Şahıs gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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