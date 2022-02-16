DOLAR

13,6230$% 0.18

EURO

15,5032% 0.31

STERLİN

18,5183£% 0.5

GRAM ALTIN

816,91%0,82

ÇEYREK ALTIN

1.327,00%0,67

BİTCOİN

594191฿%-1.18354

İmsak Vakti a 05:49
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Düzce’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Düzce’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

düzce’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Düzce’nin Merkez ilçesi Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Paşaormanı köyünde uyuşturucu madde kullanımı duyumu alınması üzerine KOM Şube Narkotik ekipleri harekete geçti. Olay yerinde gelen ekipler, şüpheli hareketler sergileyen T.Ö.’nün yapılan üst ve araç aramasında 32,15 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığını beyan eden İ.B.’nin üzerinde ise 2,23 gram kubar esrar, M.P.’nin üst aramasında 8,97 gram kubar esrar, F.K.’nin üst aramasında 1,45 gr kubar esrar, O. G.’nin üzerinde 1 adet payp diye tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, Ç. T.’nin üzerinde 4,97 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Alevlere teslim olan köy havadan görüntülendi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.