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Anasayfa / Asayiş / Düzce’de hapis cezasıyla aranan şüpheliyi TEM ekipleri yakaladı

Düzce’de hapis cezasıyla aranan şüpheliyi TEM ekipleri yakaladı

düzce’de hapis cezasıyla aranan şüpheliyi tem ekipleri yakaladı
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Düzce’de, ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve firar eden M.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Kaynaşlı ilçesinde yakaladı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, yetkililere teslim edildi.

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