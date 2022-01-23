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Anasayfa / Asayiş / Düzce Valisi Atay kazazedeleri ziyaret etti

Düzce Valisi Atay kazazedeleri ziyaret etti

düzce valisi atay kazazedeleri ziyaret etti
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, TEM Otoyolu’nda 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3’ü ağır 19 kişiyi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sakarya ve Düzce’den gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Düzce Valisi Cevdet Atay, kazazedeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’dan yaralıların durumları ile ilgili bilgi alan Vali Atay, yaralıların aileleri ile de görüntülü görüştü. Kaza sebebiyle yaralanan vatandaşlardan 3’ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 16 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

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