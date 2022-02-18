DOLAR

13,6654$% 0.59

EURO

15,4899% 0.16

STERLİN

18,5738£% 0.19

GRAM ALTIN

831,67%0,31

ÇEYREK ALTIN

1.351,00%0,37

BİTCOİN

550205฿%-3.57918

İmsak Vakti a 05:46
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Düzce TEM otoyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Düzce TEM otoyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı

düzce tem otoyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Düzce’de TEM otoyolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks bir otomobil ile ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan K.Ç. idaresindeki 38 YK 002 plakalı Mercedes marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden S.T.’nin kullandığı 57 AAR 041 plakalı Fiat marka ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü K.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil ve otomobil arkadan çarptığı ticari araç kullanılmaz hale gelirken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Seyir halindeki araç alev aldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.