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Düzce polisinden denetim: Bin 148 şahıs sorgulandı

düzce polisinden denetim: bin 148 şahıs sorgulandı
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimlerde bin 148 kişiyi sorguladı. Araması bulunan 17 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri yaptıkları şok denetimlerle suçlulara göz açtırmıyor. Kent merkezinde şüpheli şahıs ve araçlarda, umuma açık işyerleri ve metruk alanlarda, eğlence mekanlarında yapılan araç konvoylarında, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler bin 148 şahsın sorgulandı. Uygulama sırasında haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 17 şahıstan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan 7’si tutuklanarak ceza evine konuldular.

Yapılan uygulamalar ayrıca 4 ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek, 3 parça halinde Esrar, 1 parça metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

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