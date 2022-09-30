Duygularımız Sağlığımızı Etkiliyor

Enerji ve Nefes Terapisti Feyza Varol, fiziksel rahatsızlıkların tamamen iyileşebilmesi için temelindeki duygusal sorunların da giderilmesi gerektiğini söyledi. Varol, bu amaçla holistik şifa uygulamalarına ilginin giderek arttığını kaydetti.

Stresli yaşam koşulları insanların ruh ve zihin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum fiziksel rahatsızlıklara da yol açabiliyor. Günümüzde insanlar bir yandan ruh ve beden sağlığı için doktorların kapısını aşındırırken, diğer yandan tamamlayıcı tıp ve holistik şifa uygulamalarına ilgi giderek artıyor. Holistik şifa; insanı ruh, beden ve zihin bütünlüğü içerisinde şifaya kavuşturmayı hedefleyen bir yaklaşım.

Bioenerji, Matrix inform, Access Bars, Nefes Terapisi gibi tekniklerle yıllardır danışanlarına hizmet veren Varol, fiziksel rahatsızlıklarımızı stres, kaygı, mutsuzluk gibi etkenlerin tetiklediğini belirterek, “Ruh ve zihin iyi olmadan bedenimiz tam anlamıyla sağlıklı olamaz” dedi.

Holistik şifa yöntemlerinin tamamının insanlarda iç huzuru sağlamayı amaçladığını anlatan Feyza Varol şunları söyledi:

Ruhsal Yükler Bedensel Rahatsızlıklara Yol Açıyor

“Birisi fıtık oluyor, ameliyatı, tedavisi yapılıyor ama bir bakıyorsunuz bir süre sonra yine tekrar ediyor. Fıtığı alındı ama omuzlarında yükler kalktı mı? Aslında ailevi sorumlulukları, maddi sorumluluğu, duygusal yükleri de onun omuzlarında ağırlık yapıyor ve fıtığa sebep oluyor. Yani hastalıkların oluşmasına sebep olan etkenleri de rehabilite etmek gerekiyor. İlaçlarını al, ameliyatını ol, ama unutma ki; ruhun iyileşmezse bedenin de iyileşmez. Bu tüm rahatsızlıklarda böyle. Bu nedenle öncelikle bakış açımızı ve eylemlerimizi değiştirip düzeltmemiz gerekiyor.

Günlük yaşamda stres ve kaygının fazla olması hem beden hem de ruh sağlığımızı etkiliyor. Farkında olmadan negatif bir ruh haline bürünüyoruz. Hem kendi enerjimizi düşürüyor, hem de çevremize kötü enerji yayıyoruz.

Hep negatif şeyler düşünüyoruz. Vesvesemiz çok. Korktuklarımız da başımıza geliyor. Olumsuzluklara o kadar çok odaklanıyoruz ki onu yaratıyoruz. Sürekli kaygı ve endişe içinde yaşıyoruz. Kaybetme korkularımız var. Sürekli kırılıyoruz. Bunlar ifade edilmediğinde hastalık olarak geri dönüyor.

Bunun farkına varan insanlar geçmişinden özgürleşmek, daha fazla sağlık mutluluk, daha fazla bolluk bereket ve hayatını daha iyi yönlendirmek istiyor. Huzuru arıyor.

Hayat Kalitemizi Yükseltebiliriz

Holistik şifa uygulamalarının amacı insanları takılı kaldığı yerlerden kurtarabilmek. Biz uyguladığımız tekniklerle, onlarda bir farkındalık yaratıyoruz. Kendilerini engelleyen düşüncelerden, takıntılarından. kötü enerjilerden kurtulmalarını sağlıyoruz. İnsanlara eyleme geçmeleri için bir alan, bir kapı açıyoruz. Pozitif yönlendirme bunda etkili oluyor. İradeyi güçlendirmek, özgüven, öz saygı, öz sevgi, iletişim becerileri ve hayat kalitesini yükseltmek, kişinin duygularını düşüncelerini sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi, yeteneklerini istediği gibi kullanabilmesi hedeflerimiz. Kişi bunları eyleme geçirdiğinde kendisine dönüşü bolluk, bereket, para, huzur, sağlık, mutluluk oluyor. Kısaca ruh, zihnin iyileşince diğerleri de düzeliyor.

Birbirine destek, ihtiyacı olanın elinden tutabilmek önemli. Ruhsal ve zihinsel olarak kendi kendimizle başa çıkmaya çalışıyoruz. Her şeyi kendimizin yapabileceğini zannediyoruz fakat bu yanlış. İhtiyaç duyduğumuzda yardım istemeyi öğrenmeliyiz. Yargılanmaktan, duygusal olarak İnsanların karşısında zayıf ve güçsüz görünmekten korkmamalıyız. Ruhsal açlığı da doyurmak gerekiyor.(BÜLTEN)