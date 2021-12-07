Düşüyoruz!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 15.haftasında deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Ateş hattından çıkması için mutlak galibiyetle dönmesi gereken maçtan bir puanla ayrılan sarı kırmızılılar Göztepe’nin kazanmasıyla bir basamak daha gerileyerek haftayı 18. sırada tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 15.haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Kaleci Ertaç Özbir’in kritik kurtarışlarla damga vurduğu karşılaşmada Tetteh’in yokluğunda sarı kırmızılılar rakibi karşısında pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Yeni Malatyaspor’un katı savunmasını aşmaya çalışan ev sahibi Konyaspor bulduğu net gol pozisyonlarından ise yararlanamadı. Ligde zor günler geçiren Yeni Malatyaspor’un kazandığı 1 puan yarasına merhem olmazken, Konyaspor 2 puan kaybetmesine rağmen ikinci sıradaki yerini korudu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

4.dakikada Konyaspor’da topla birlikte ceza sahasına sokulan Endri Çekici, Sadık’tan sıyrıldıktan sonra kaleye şutunu çekti. Kaleci Ertaç son anda topu kornere çeldi.

8.dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasının çaprazında topla buluşan Soner’in şutunda top Sadık’ın ayağından geri döndü ve Ndong’ta kaldı. Ndong topu Mallan’a aktararak takımını hızlı hücuma çıkardı. Mallan’ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Mounir’in yerden şutunda top kaleci Sehic’te kaldı.

15.dakikada topla birlikte rakip ceza sahasına sokulan Mallan’ın ara pasında topla buluşan Adem Büyük’ün şutunda top kaleci Sehic’ten döndü.

26.dakikada sol kanattan topla birlikte son çizgiye inen Bytyqi’nin ceza sahasına ortaladığı topa Cikaleshi kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

28.dakikada Haddadi’nin ara pasında topa hareketlenen Mounir, ce sahası içinde topu Adem’e çevirmek istedi, ancak araya giren Skubic topu kornere gönderdi.

38.dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Mallan’ın arka direğe ortalamak istediği top doğrudan auta gitti.

42.dakikada Mounir’in sağ kanada gönderdiği topu alan Hafez, çaprazdan ceza sahasına girerek topu yerden penaltı noktası üzerindeki Mallan’a gönderdi, ancak Mallan topu kontrol edemeyince Konyaspor savunması topu kazandı.

49.dakikada Serdar Gürler’in pasında sağ kanatta topla buluşan Skubic’in yerden ortasında savunma topu ayakla uzaklaştırdı.

53.dakikada sol kanattan Guilherme’nin yerden ceza sahasına gönderdiği topu alan Soner’in yerden şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

56.dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Mallan’ın ceza sahasına ortaladığı topa Wallace kafayla vurdu, ancak top üstten auta gitti.

71.dakikada Mounir’in pasında topla buluşan Haddadi’ni son çizgiden ceza sahasına ortaladığı topu savunmada Ahmet Çalık kafayla uzaklaştırdı.

73.dakikada Sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler’in bekletmeden ceza sahasına ortaladığı topa Cikalelleshi kafayı vurdu. Top kaleci Ertaç’ta kaldı.

77.dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme’nin ceza sahasına ortaladığı top savunmadan geri döndü. Geri dönen topu önüne alan Guilherme’nin sert şutunda top Sadık’a çarparak Yeni Malatyaspor savunmasında kaldı.

80.dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler’in ceza sahasına ortaladığı topa Guilherme gelişine vurdu. Kaleci Ertaç uzanarak topu köşeden son anda çıkardı.

90+3.dakikada Ceza sahası dışında topla buluşan Aabid’in yerden köşeye gönderdiği sert şutu kaleci Sehic iki hamlede kurtardı.

STAT: Konya

HAKEMLER: Alper Ulusoy

KONYASPOR: 13.İbrahim Sehic, 6.Ahmet Yılmaz Çalık, 7.Zymer Bytqi, 10.Serdar Güler, 12.Guilherme Haubert Sıtya, 14. Soner Dikmen (Dk.61 Paul Mpoku), 17.Sokol Cikalleshi, 18.Amir Hadziahmetovic, 23.Endri Çekici (Dk.61 Amar Rahmanaovic), 42.Abdülkerim Bardakçı, 89.Nejc Skubic (Dk.86 Konrad Michalak)

YEDEKLER: 34.Eray Birniçan, 4.Adil Demirbağ, 5.MarinAnicic, 8.Amar Rahmanovic, 9.Ahmed Hassan, 25.Alper Uludağ, 26.Barış Yardımcı, 40.Paul Mpoku, 49.Ahmet Karademir, 77.Konrad Hubert Michalak

TEKNİK SORUMLU: İlhan Palut

YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 5.Oussama Hadadi, 8.Aabid Rayane (Dk.90+4 Jospin), 10. Adem Büyük (Dk.90 Haqi Osman), 11. İbrahim Didier Ndong, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 14.Stephen Patrick Mallan, 16. Sadık Çiftpınar, 26.Semih Kaya, 44. Mounir Chouiar, 45. Karim Hafes

YEDEKLER: 99.Ahmet Eyüp Türkaslan, 3.Philip Gameli Awuku, 15.Eric Ndizeye, 17.Mert Örnek, 19.Haqi Osman, 20.Walter Bwalya, 54.Atakan Müjde, 66.Jospin Nshimirimana, 77.Mert Miraç Altıntaş, 80.Muhammed Emin Sarıkayan

TEKNİK SORUMLU: Marius Ninel Şumudica

SARI KARTLAR: Dk.56 Abdülkadir Bardakçı, Dk.90+6 Amar Rahmanovic (Konyaspor), Dk.90 Karim Hafez, Dk.90+6 Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)