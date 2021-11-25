“Düşüş yaşayacağımızı bekliyorduk”

Yeşilyurt Belediyespor’un deneyimli kaptanı Erhan Gözetlik, İskenderunspor maçında sergiledikleri futbolla galibiyete en çok inanan taraf olduklarını herkese gösterdiklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu bu hafta deplasmanda 52 Orduspor müsabakasından da güzel sonuçla döneceklerini ifade etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 2.Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor’un takım kaptanı Erhan Gözetlik, ligde yakaladıkları iyi gidişatın ardından kısa süreli düşüş yaşadıklarını anımsatarak bu düşüşü daha önceden beklediklerini söyledi. Gözetlik, “Hep konuştuğumuz bir şey vardı; lige çok geç başladığımız. Ortalama takımlar lige 60 antrenmanla başlıyor. Biz 17-18 antrenman yaparak lige katıldık. İyi bir ivme yakaladık. İyi sonuçlar aldık. Düşüş yakaladığımız döneme gelince ise bu düşüşü bekliyorduk. Hocalarımız da bunu daha önce söylüyordu. Çok şükür İskenderunspor gibi bir takıma, onlarda 7 haftadır kaybetmiyorlardı, o takıma karşı çok iyi bir oyun ve dirençle galip gelerek çıkışımızın sinyalini verdik” diye konuştu.

Bu hafta deplasmanda karşılaşacakları 52 Orduspor’un ligin kaliteli ekiplerinden olduğunu sözlerine ekleyen Gözetlik, “Kadro kalitesi yönünden en az İskenderunspor kadar kalitesi yüksek bir takım. Ama biz geçen hafta İskenderunspor maçında gösterdik ki; isim isim değil de o gün kim daha çok inanmışsa, kim daha çok takım halinde hareket ediyorsa o galip geliyor. Bizde geçen hafta sergilediğimiz oyunun üzerine koyarak Ordu’ya gidip oradan da güzel bir sonuçla dönmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.