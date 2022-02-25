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Anasayfa / Asayiş / Durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu çıktı
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçtan 5 adet tabanca ile uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, zula olarak adlandırılan aracın gizli bölmelerine saklanmış 5 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar toz esrar ve bonzai ele geçirdi. Araçtaki biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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