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Anasayfa / Asayiş / Dur ihtarına uymayan araçta yakalandı

Dur ihtarına uymayan araçta yakalandı

dur ihtarına uymayan araçta yakalandı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde dur ihtarına uymayan araçta 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalanırken, araçta yapılan aramada silah ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri, Altıntaş Mahallesi’nde siyah renkli bir araçtan şüphelenerek “dur” ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısına aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerin kovalaması sonucu araç ara sokak durduruldu. Yakalanan sürücünün yapılan kontrolünde 15 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan S.O isimli aranan şahıs olduğu anlaşıldı. Arabada yapılan aramada ise bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ayrıca gece boyu Polis ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 6 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan bir şahsın üzerinde yapılan aramada bir tabanca ve yine çok sayıda dolu mermi ile ses fişeği ele geçirildi. Başka bir şüphelinin üzerinden ise 4 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Asayiş uygulamalarının sık aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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