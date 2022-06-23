“Dünyayı biz domine ediyoruz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

MTB Kuru Kayısı Kurulu İstişare Toplantısı’nda konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Malatya kayısının, Ege kuru üzüm ve incirin, Karadeniz fındığın dünyadaki merkezi. Dünyayı bu ürünlerle biz domine ediyoruz ve çok ciddi ihracat rakamlarına ulaşıyoruz” dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Kuru Kayısı Kurulu İstişare Toplantısı dün gerçekleştirildi. MTB Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Malatya Valisi Hulusi Şahin, Ege İhracatçılar Birliği Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege İhracatçılar Birliği TİM Sektörler Başkanı Birol Celep, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz ve birçok davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını MTB Başkanı Ramazan Özcan yaptı. Malatya’nın en üst düzey temsilcisi olan Malatya Valisi Hulusi Şahin’in kuru kayısı sektörüyle yakinen ilgilendiğini ifade eden Özcan, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

“MALATYA ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTADA”

Tarım ürünlerinin kıymetli olduğu bu dönemi fırsata çevirmek istediklerini belirten Özcan, “Son zamanlarda dünyada tarımın ve tarım ürünlerinin ne kadar kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Biz aslında bunu fırsata çevirmek istiyoruz. Bugün Malatya dünya kuru ve yaş kayısı merkezi olmanın, özellikle bu alanda önemli bir ticaret ve ihracat merkezi olmanın ülke ve şehrin ekonomisine yaklaşık 400 milyon doların üzerinde bir katkı sağlamasının haklı gururunu yaşıyor. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef koyduğu 500 milyar dolar ihracat rakamlarının içerisinde Malatya çok önemli bir noktada. Son 3 yıldır düşük rekolteyle karşı karşıya kaldığımız dönemlerde birde fiyat istikrarının ve özellikle üretim maliyetinin çok zorladığı, üreticimizin zor durumda kaldığı bir dönemi yaşarken, bunu bir fırsata çevirmenin imkânı olduğunun farkındayız. Son zamanlarda kayısı hem fiyat hem de bir prestij ürün olma açısından önemli bir dönem yaşıyor. Bugünkü toplantımızın en önemli gündem maddesi bugün yakalanan fiyat istikrarını, bugünden sonra da devam ettirebileceğimizin altyapısını ve kurallarını belirlemek. Bundan dolayı bugünkü toplantımızın bizim, Malatya, ülkemiz ve ülkemizin ihracatı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“BU HİKÂYE 5 BİN TONLA BAŞLADI”

“Bu hikâye 5 bin tonla başlamış bugün 100 bin tonlara ulaşmış bir ihracat hikayesidir” diyen Özcan, “Üreticilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlar kıymetli vakitleriyle sıcağın altında bu ürünü bu hale dönüştürmeselerdi belki bizde bu ürünü satma fırsatı bulamazdık. Ama ihracatçılarımız, tacir ve tüccarlarımız da özellikle bu ürünü dünyanın dört bir yanına ve bütün dünya halklarına, damak tatlarına ulaştırıyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz” dedi.

“2 ÖNEMLİ ÜRÜNÜMÜZ VAR”

2 önemli ürün olduğuna dikkat çeken Ege İhracatlar Birliği Sektörler Kurulu Başkanı Osman Öz; “Ramazan bey o kadar detaylı anlattı ki bana da söyleyecek bir şey bırakmadı. Üreticilerimiz bu ürünü üretmeselerdi, biz ihracatçılar başka bir şey satabilirdik ama böyle bir ürünü gururla yurt dışında dolaşamazdık. 2 tane önemli ürünümüz var. Bir tanesi Ege’den incir, bir tanesi Malatya’dan kuru kayısıdır. Fındığı da ihmal etmeyelim o da çok önemli” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİMİZ BUNA ÇOK EMEK ÇEKTİ”

250 bin ton kuru kayısı satabileceklerini söyleyen Malatya Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz ise, “Bundan her halde 25 yıl önceydi rekoltemiz 30 bin ton diye Borsa’da bir toplantı yapmaya çalıştık. Dediler ki, ‘ağaçları sökelim rekoltemiz çok yüksek satılmıyor’ diye bir konu gündemdeydi ben o zaman şunu söylemiştim, biz ‘100 bin ton satarız’ dedim. Bugün Allah’ın izniyle 250 bin tonda satarız. Bugün 100 bin ton şuanda 8 dolarlara geldi. Çiftçimiz buna çok emek çekti” dedi.

“AKSAKLIK TÜM SÜRECİ BALTALAR”

Son olarak söz alan ve bunun zincirin bir halkası olduğunu belirten Malatya Valisi Hulusi Şahin de “Bu zincirin bir halkası. Bu süreç bir taraftan topraktan başlıyor. Zincirin her hangi bir halkasında yaşanacak aksaklık tüm süreci süreci baltalar. ‘Her zincir her zayıf halkası kadar güçlüdür’ derler. Dolayısıyla bizler hem çiftçi boyutunu, tarımsal üretim boyutunu hem pazara taşınma boyutunu hem pazarlama boyutunu hem de fiyat istikrarı boyutunu iyi planlayıp yerine getirmemiz lazım. Biz bunları yaparken şöyle bir avantajımız var: Sektörü domine ediyoruz. Eğer, bunu domine etmesek bunları bize yaptırmazlardı. Bunları yapabilecek pozisyondayız. Allah bize büyük bir lütuf ihsan etmiş, Malatya kayısının, Ege kuru üzüm ve incirin, Karadeniz fındığın dünyadaki merkezi. Dünyayı bu ürünlerle biz domine ediyoruz ve çok ciddi ihracat rakamlara ulaşıyoruz. Dünya nüfusu artıyor. Örneğin Çin gibi. Çin’de 1,5 milyar nüfus var kayısıyı henüz tatmamış. Bu bize büyük ufuklar açıyor. Kayısı konu olduğu için söylüyorum ama tüm kuru meyveler için bu söz konusu” ifadelerine yer verdi.