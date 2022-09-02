DÜNYANIN EN BAHTİYAR İNSANI

Dünyanın en şanslı insanı namazın kıymetini bilen, namazla mutlu olan, Rabbiyle bir muhabbet içerisinde olduğunu hisseden insandır.

Kudsi hadiste; tek başına bir dağın başında namaz vakti girdiği zaman kalkıp ezanı okuyan sonra da namazını kılan insanla ilgili Rabbimiz şöyle diyor: Şu kuluma bakın, ezanı okudu, namazını kıldı, ben de ondan razı oldum, onu affettim ve cennetime koyacağım’ diyor. Ebu Davud, Nesai.

Hiç düşündün mü senin peygamberin bu namaz için ‘gözümün nuru’ diyor.

Yani gözlerini nasıl sakınıyorsan zararlı şeylerden, namazını da aynı şekilde sakınacaksın, koruyacak, muhafaza edeceksin.

-Ey Allah’ın Resul’ü bizlere Allah’ın en çok sevdiği bir iş söyle?

İlk vaktinde kılınan namazdır diyor en sevgili!

Bizleri namazla rahatlat ey Bilal!

Namazla huzur bulan, namazla mutlu olan, namaz için hazırlık yapan bir peygamberin ümmetiyiz kardeşlerim!

Onlar bizim namaz kılmamıza engel oldular Allah onların kabirlerine ateşle doldursun’ diyor kendisini ikindi namazını kılmakta alıkoyan müşriklere!

Peki, günümüzde hiçbir engeli olmadığı halde namaz kılmayanlara ne demeli!

Peygamberimiz bunları görseydi ne diyecekti!

Bizlerle kâfirler arasındaki perde (fark) namazdır demiyor muydu !?

Bu dünyadan veda ederken son sözleri neydi !

Namaz, namaz, namaz.

Günahtan, haramdan, fuhşiyattan, haksızlıktan, adaletsizlikten alıkoyan bir namaz .

Kalbin ve ruhunla namaza durmak.

‘Namaz kılanların vay haline’ Maun suresindeki bu tehlikeyi göz önünde bulundurarak namaz kılmak.

Namaz kıvamında bir mümin olmak.

Namazın verdiği kaliteyle yaşamak.

-Sizleri Cehennem götüren şey neydi?

– Namaz kılanlardan değildik. Maddesir, 42, 43.

Kardeşlerim!

Cennete gitmenin en büyük vesilesi sebebi namazdır.

Namazsız bir şekilde asla bu dünyadan göçmeyelim, toprağın altına girmeyelim.

Namazdan daha önemli ve daha öncelikli hiçbir işimiz yoktur ve hiçbir bahanemiz kabul edilmeyecektir.

Namaz kılan bir müslümanın ne kadar büyük lütuflara mazhar olduğu ve namaz kılmayan bir insanın da ne kadar büyük bir zarar içinde olduğunu peygamberimizin şu hadisi çok net bir şekilde gözlerimizin önüne seriyor:

Sabah namazının iki rekât sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Davud, Tirmizi.

Şöyle bir düşün: Dünya kurulduğu günden ta ahiret gününe kadar olan her şeyden, maldan, paradan, makamdan daha hayırlıdır.

Kardeşlerim!

Yeniden kendimizden başlayarak bir namaz seferberliği başlatalım.

Namazımız ahlakımıza, ticaretimize, komşuluğumuza, akrabalığımıza ve bütün hayatımıza yön versin.