Dünya şampiyonuna anlamlı jest

Malatya İnönü Üniversitesi’nde çeşitli alanlarda başarı kazanan sporcular ve Kampüs Ligleri için 2021-2022 spor ödülleri töreni düzenlendi. Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş’ın ismi Spor Bilimleri Fakültesinde bir salona verilecek.

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Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, spordaki başarının önemini anlattı. Kızılay, “Üniversitelerdeki spor müsabakalarının ardından takımlarımıza ödül vereceğiz. Ayrıca 4 yıldır Kampüs Ligleri fakülteler, okullar, birimler arası spor müsabakalarında da birinci, ikinci, üçüncü olan takımlara da ödül vereceğiz. Sporda tabi üniversitemiz uzun yıllardır ülkemizde en çok tesise sahip kampüslerden biri. Çok sayıda spor tesisimiz var. Hatta tesislerimizi zaman zaman da yeniliyoruz. Bu yıl tabi bu başarıların üzerine bizim öğrencimiz Hatice Akbaş, ülkemizin gururu olarak dünya birincisi oldu” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Hatice Akbaş’ın ismini Spor Bilimleri Fakültesinde bir salona vereceğinin müjdesini veren Rektör Kızılay “Hatice Akbaş’ın ismini Üniversitemizin Yönetim Kurulu ile görüşerek Spor Bilimleri Fakültesinde bir salona vereceğiz” dedi. Kızılay’ın konuşmasının ardından, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuna ilişkin kısa bir video gösterimi yapıldı. Kampüs Ligleri ödülleri ise sırasıyla, voleybol, futbol ve basketbol alanlarında verildi. Video gösteriminin ardından Kızılay ve akademisyenler, çeşitli yarışmalarda başarı kazanan Erhan Ispanakçı, Süleyman Sefa Temel ve Hatice Akbaş ile diğer sporculara ödül takdim etti.