DÜNYA GÖÇÜYOR

Göç eden edene.

Dünya kıtalararası göçüyor.

Meksika Amerika’ya göç ediyor.

Yüz binler ABD sınırına yığılıyor.

Afrika dan Fas, Tunus, Cezayir, Avrupa kıyılarına ulaşmak için denizlerde can veriyor.

Yüz binler göç ediyor.

Ölümü göze alarak göç eden insanların yaş ortalaması yirmi sekiz, otuz.

Neden göçüyor bu insanlar?

Suriyeliler Türkiye’ye göç ediyor…

Iraklı Türkiye’ye göç ediyor…

Balkan ülkelerinden Anadolu’ya göç var.

Kafkaslardan Anadolu’ya göç var.

Afganistanlı Türkiye’ye göç ediyor.

Kazakistanlı Türkiye’ye göç ediyor.

Göç eden edene.

Dur durak bilmeden, anasını, babasını, eşini, kardeşlerini terk edip göç ediyor insanlık.

Milyon insan ülkelerini terk edip başka ülkelere farklı yollarla göç ediyorlar.

Göç yolları ne kadar ölüm tuzaklarıyla dolu olursa olsun insanlar kendi ülkelerinde açlıktan, sefaletten, zulümden, iç ve dış savaşlardan bıkmış olarak “öyle de öleceğim böyle de ölürüm, ya ölmeden karşıya geçerse hayatım kurtulur” hesabındalar.

Gelir dağılımının adaletsiz olduğu ülkelerde göçler yaşanıyor.

Türkiye den göç yok mu?

Var ve elinden gelse kimileri kapağı Avrupa’ya Almanya’ya Fransa’ya atacak ta kafası karışık olduğu için gidemiyor…

Yani kararlı değil.

Çünkü oralar da göçmen kamplarını görüyor buradaki hakkına, hayat şekline razı olup duruyor.

Ülkeler arası göç olduğu gibi şehirlerarası da göçler olabildiğince fazla.

Ülkemizde maalesef Anadolu’nun içi boşaltıldı.

Yanlış, yersiz, gereksiz, hesapsız yatırımlar nedeniyle insanlar illerini, ilçelerini, köylerini terk edip büyükşehirlerin yolunu tutuyorlar.

Özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi sanayi şehirlerine göç ediyorlar.

Oysa bölge şartlarına göre yatırımlar yapılsa, ulaşım sorunu ortadan kaldırılsa, modern kentler kurulması için yeni baştan kentsel projeleri ile şehirler imar edilse, fabrikalar işçinin ayağına, şehrine getirilse Anadolu insanı hakkına razı olur, şehrinde, kazasında, köyünde kalır.

İnsanlık daha yaşanabilir ve daha yüksek geliri elde etmek ve bir iş bulmak ümidiyle refah düzeyi daha yüksek bir toplumda yaşamak için göç ediyor.

İnsanlık göç ediyor…