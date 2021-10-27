dükkanlar ve arsa kiraya verilecek

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt’ta dükkanlar ve arsa kiraya verileceğini duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Mülkiyeti Belediyemize ait Çilesiz Mahallesi 5554 Ada 1 Parsel Elibol Sokak Semt Pazarında Bulunan 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F Nolu Dükkanlar ile Gündüzbey Mahallesi 3352 Parsel Nolu Arsa olmak üzere toplamda 7 adet taşınmaz, 12.10.2021 Tarih ve 852 Nolu Belediye Encümeni Kararıyla, 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 11 Kasım olarak belirtildi.

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